В Петербурге разрешили митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»

Городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности согласовал митинг в поддержку осужденных членов организации «Сеть», которая запрещена и признана террористической организацией в России.

Как сообщает РБК, митинг организуют представители левых движений. Митинг планируется провести в субботу, 22 февраля, в парке Екатерингоф. Организаторы ожидают на нем до 700 человек.

Для справки добавим, что суд приговорил семерых фигурантов по делу «Сети» к лишению свободы сроком от 6 до 18 лет. Следствие считает, что они планировали устроить теракты во время президентских выборов и ЧМ-2018 по футболу, а также собирались напасть на отделения «Единой России». Обвиняемые не признали свою вину и заявили, что их пытали на допросе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглова просят разобраться с отказами в митингах против мусоросжигания.