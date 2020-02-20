Инспекторы ГИБДД задержали BMW с наркотиками на «Скандинавии»

В Выборгском районе Ленинградской области правоохранители остановили иномарку, за рулем которой находился нетрезвый водитель, а в сумочке пассажирки нашли почти 200 граммов наркотиков.
Как сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, машина была остановлена инспекторами для проверки ночью 19 февраля на автодороге «Скандинавия». В салоне BMW находились 29-летний водитель с признаками нетрезвого состояния и 24-летняя пассажирка.
В ответ на вопрос о наличии запрещенных веществ мужчина признался о наркотиках, которые находятся в женской сумочке.
Мужчина отказался проходить медосвидетельствование, после чего был составлен административный протокол.
Было изъято два пакета — один с гашишем, а второй с амфетамином. Каждый сверток весил около 100 грамм.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителю Петербурга пришла посылка с наркотиками.