Инспекторы ГИБДД задержали BMW с наркотиками на «Скандинавии»

Машина была остановлена инспекторами для проверки на автодороге "Скандинавия". Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Машина была остановлена инспекторами для проверки на автодороге "Скандинавия". Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Выборгском районе Ленинградской области правоохранители остановили иномарку, за рулем которой находился нетрезвый водитель, а в сумочке пассажирки нашли почти 200 граммов наркотиков.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, машина была остановлена инспекторами для проверки ночью 19 февраля на автодороге «Скандинавия». В салоне BMW находились 29-летний водитель с признаками нетрезвого состояния и 24-летняя пассажирка.

В ответ на вопрос о наличии запрещенных веществ мужчина признался о наркотиках, которые находятся в женской сумочке.

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование, после чего был составлен административный протокол.

Было изъято два пакета — один с гашишем, а второй с амфетамином. Каждый сверток весил около 100 грамм.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителю Петербурга пришла посылка с наркотиками.