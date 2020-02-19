Жителю Петербурга пришла посылка с наркотиками

В Петербурге в почтовом отделении сотрудники полиции изъяли посылку с наркотиками.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в понедельник, 17 февраля, 31-летний мужчина был задержан в отделении связи на Каменноостровском проспекте. Он получил по «Почте России» посылку с наркотиками.

Внутри обнаружили 80 таблеток, содержащих психотропное вещество. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан 33-летний инспектор отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в следственном изоляторе.