Жителю Петербурга пришла посылка с наркотиками

Жителю Петербурга пришла посылка с наркотиками
Мужчина получил по «Почте России» посылку с наркотиками. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге в почтовом отделении сотрудники полиции изъяли посылку с наркотиками.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в понедельник, 17 февраля, 31-летний мужчина был задержан в отделении связи на Каменноостровском проспекте. Он получил по «Почте России» посылку с наркотиками.

Внутри обнаружили 80 таблеток, содержащих психотропное вещество. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан 33-летний инспектор отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в следственном изоляторе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
наркотики посылка почта россии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гидрометцентр объяснил причины аномально теплой зимы в России
Минприроды поддержало идею о финансовой поддержке из бюджета приютов для животных
Законопроект о защите Петровской косы отправился на третье чтение
Плантацию конопли нашли в Ленобласти
Парламент Петербурга утвердил «балконную амнистию»
Уголовное дело о попытке дачи взятки рассмотрит суд Петербурга
Проезжая часть улицы Турку получит новое освещение
Жителю Петербурга пришла посылка с наркотиками