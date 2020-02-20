Власти Петербурга изменят правила землепользования из-за вышки в Пулково

Власти Петербурга изменят правила землепользования из-за вышки в Пулково
Какой характер будет носить планирующаяся высотная постройка, неизвестно. Фото: pixabay.com

В Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Петербурга могут снова внести изменения. Жители Северной столицы могут внести свои предложения до 10 марта 2020 года.

Таким образом, горожанам предоставляют возможность высказать свое мнение относительно необходимых изменений в правилах застройки любого района Петербурга. Кроме того, коррективы могут затронуть ограничения по высоте, установленные в районе Пулково.

Причиной тому стало намерение «Государственной корпорации по организации воздушного движения Российской Федерации» построить неподалеку от аэропорта высотное здание. На сайте Смольного отмечают, что после 10 марта в каждом районе Северной столицы пройдут публичные обсуждения предложенных поправок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у жителей Ленинградской области появится возможность активнее участвовать в благоустройстве региона.

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