Ученые выяснили, что является причиной мигрени

Специалисты узнали, что является причиной мигрени — расстройства, от которого страдает около миллиарда людей во всем мире. То есть, примерно каждый восьмой человек.

Оказалось, что к возникновению приступа мигрени приводит повышенная возбудимость зрительных областей головного мозга. Экспертам удалось установить связь между участками коры головного мозга, отвечающих за зрение, и неврологическим расстройством.

Медики выяснили, что люди, часто страдающие от мигрени, обладают особым паттерном, вызывающим столь болезненную реакцию. В процессе обработки мозгом данных, поступающих извне, происходят аномальные явления, которые и становятся причиной мигрени. Информация, полученная специалистами, позволит найти новые способы борьбы с этим недугом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в два раза уменьшить риск возникновения сердечного приступа.