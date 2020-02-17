Ученые объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа

У спавших днем два раза в неделю риск сердечного приступа снижался почти вдвое. Фото: pixabay

У спавших днем два раза в неделю риск сердечного приступа снижался почти вдвое. Фото: pixabay

Дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48 процентов.

В исследовании, которое проводили кардиологи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии, приняли участие более 3 тыс. 400 человек. Возраст участников пятилетнего эксперимента составлял от 35 до 75 лет.

Особое внимание обращалось на связь между частотой и продолжительностью дневного сна.

В результате кардиологи выяснили, что ежедневный дневной сон увеличивает риск сердечного приступа. А вот у спавших днем два раза в неделю риск сердечного приступа снижался почти вдвое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что ученые установили связь малоподвижности и депрессии у подростков.