Ученые установили связь малоподвижности и депрессии у подростков

Польза есть даже от физупражнений, которые выполняются по десять минут каждый день. Фото: pixabay

Польза есть даже от физупражнений, которые выполняются по десять минут каждый день. Фото: pixabay

Подростки, которые вели малоподвижный образ жизни, имели более высокий шанс развития депрессивных симптомов.

Ученые Университетского колледжа в Лондоне выявили связь между малоподвижностью в детстве и депрессией в более взрослом возрасте.

Как сообщает телеканал «Мир 24», исследование показало, что подростки в возрасте от 12 до 16 лет, которые больше времени проводили в сидячем или расслабленном состоянии, были чаще подвержены депрессивным состояниям в возрасте 18 лет и старше.

По словам исследователей, физупражнения важны для улучшения настроения, регуляции сна и повышения самооценки. Доктора отметили, что никакое время не может быть слишком малым для активности. Польза есть даже от физупражнений, которые выполняются по десять минут каждый день.

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