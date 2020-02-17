В Главном штабе Эрмитажа высадили живые деревья

В Главном штабе Эрмитажа высадили живые деревья
Выставка работает с 16 февраля. Фото: hermitagemuseum

В Северной столице Эрмитаж и архитектурная «Студия 44» подготовили выставку, рассказывающую об истории и деталях проекта реконструкции здания Главного штаба.

Выставка заняла все пространство анфилады Главного штаба. На ней представлены эскизы, чертежи и отложенный проект висячего сада во внутреннем пространстве здания.

Живые липы появились в одном из залов, которые оборудованы на месте бывших внутренних дворов. Как сообщается на сайте музея, деревья распустятся во время выставки, которую можно будет посетить до 26 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подорожании билета в Эрмитаж для иностранцев. Стоимость единого входного билета выросла до 800 рублей.

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