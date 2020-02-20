Возле Марсова поля подмыло набережную реки Мойки

Возле Марсова поля подмыло набережную реки Мойки
Пострадавший участок набережной. Фото: Google View

На участке набережной реки Мойки между Марсовым полем и Летним садом подмыло грунт. Значительный ущерб заметен возле 2-го Садового моста, где обрушился откос.

При этом ремонт пострадавшего участка запланирован не раньше, чем в конце 2021 года. В городском бюджетном учреждении «Мостотрест» отмечают, что подмыв действительно имеет место быть, однако сама гранитная стенка набережной в полном порядке.

Специалисты связывают произошедшее с близостью коллектора и канализационного колодца. При этом на сегодняшний день на этом участке проводятся лишь подготовительные, проектно-изыскательные работы. На капитальный ремонт можно рассчитывать только через 1,5-2 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время шторма в Сосновом Бору разлилась река Коваш, буквально образовав новое русло.

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Возле Марсова поля подмыло набережную реки Мойки
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