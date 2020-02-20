Человеческая кожа обладает свойствами мозга

Человеческая кожа обладает свойствами мозга
Фото: pixabay.com

Американские ученые выяснили, что некоторые клетки человеческой кожи проявляют нейроподобную активность, аналогичную той, что наблюдается в мозге.

К такому выводу пришли специалисты Рокфеллеровского университета, изучая способность клеток кожи взаимодействовать друг с другом. Молекулы эндотелин и ацетилхолин, входящие в кератиноциты, сигнализируют о переходных процессах в структурах меланоцитов.

Подобная межклеточная коммуникация раньше была замечена только в нервной системе. Хотя дендритные структуры не являются уникальными для нейронов, ученые не знали, могут ли меланоциты использовать их для получения сигналов от других клеток.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалистам удалось выяснить, какие факторы влияют на появление приступов мигрени.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
американские ученые биология кожа медицина мозг наука
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У актрисы из «Гарри Поттера» обнаружили рак третьей стадии
Павел Прилучный удивил поклонников своей худобой
Жители Выборга станут меньше платить за отопление
Сын Елены Яковлевой показал, как бы выглядел без татуировок на лице
Финны отказываются есть сверчков
Анна Седокова кардинально сменила имидж
Человеческая кожа обладает свойствами мозга
В Минпромторге предложили увеличить налог на старые автомобили