Человеческая кожа обладает свойствами мозга

Американские ученые выяснили, что некоторые клетки человеческой кожи проявляют нейроподобную активность, аналогичную той, что наблюдается в мозге.

К такому выводу пришли специалисты Рокфеллеровского университета, изучая способность клеток кожи взаимодействовать друг с другом. Молекулы эндотелин и ацетилхолин, входящие в кератиноциты, сигнализируют о переходных процессах в структурах меланоцитов.

Подобная межклеточная коммуникация раньше была замечена только в нервной системе. Хотя дендритные структуры не являются уникальными для нейронов, ученые не знали, могут ли меланоциты использовать их для получения сигналов от других клеток.

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