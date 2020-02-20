Сын Елены Яковлевой показал, как бы выглядел без татуировок на лице

Денис рассказал, что никогда не задумывался, как выглядел бы, не будь на его лице татуировок. Фото: Instagram @tdbndie

Денис рассказал, что никогда не задумывался, как выглядел бы, не будь на его лице татуировок. Фото: Instagram @tdbndie

Сын Елены Яковлевой и Валерия Шальных часто удивляет окружающим эпатажным поведением. Однако в этот раз Денис поразил подписчиков необычным внешним видом.

Лицо молодого человека испещрено татуировками, и несколько раз Денис признавался, что намерен свести их. В четверг, 20 февраля, он поделился в Instagram фотографией, где внезапно показал свое абсолютно чистое лицо. Выяснилось, что сын актрисы принял участие в проекте студентов-телевизионщиков из РГГУ.

Частью замысла являлось загримировать половину лица Дениса таким образом, чтобы рисунков на лице совсем не было видно. Сам молодой человек отмечает, что никогда не задумывался, как мог бы выглядеть без тату. «Мешков под глазами правда не хватает», — сказал Денис.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Яковлева тоже не так давно поразила поклонников. Однако в этот раз фанаты оказались шокированы снимком актрисы без макияжа.