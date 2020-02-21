«Зенит» потерпел четвертое поражение в Евролиге подряд

&#171;Зенит&#187; потерпел четвертое поражение в Евролиге подряд
В пятницу, 28 февраля, "Зенит" встретится с "Баварией". Фото: Baltphoto

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» в четвертый раз проиграл в матче Евролиги. В этот раз — немецкой команде «Альба».

Разница в количестве очков между соперниками, однако, была минимальной. Встреча закончилась со счетом 81:83 в пользу немцев. Лучшим игроком матча стал защитник «Альбы» Мартин Херманнсон, который принес команде 24 очка. У «Зенита» отличился нападающий Уилл Томас, благодаря которому удалось заработать 19 очков.

Тем не менее, победа в 25-м туре регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу осталась за немцами. «Зенит» занимает 17-е место в турнирной таблице. На следующей неделе, 28 февраля, петербургских спортсменов ждет встреча с «Баварией».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший голкипер сине-бело-голубых Юрий Лодыгин теперь будет играть за тульский «Арсенал».

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