В Петербурге предупреждают о сильном ветре 21 февраля

В Петербурге и Ленобласти вновь ввели предупреждение о «потенциально опасной» погоде. Сильный ветер будет дуть как минимум до воскресенья.

Предупреждение об ураганном ветре введено с 9 утра до 21 вечера в пятницу, 21 февраля. Порывы ветра в Ленобласти могут достигнуть 15 метров в секунду. Также местами ожидается туман и гололедица, что усугубит ситуацию для водителей.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в Петербурге днем составит от 2 до 4 градусов тепла.

В эти выходные петербуржцев вряд ли порадует хорошая погода — 22 февраля порывы ветра могут разогнаться до 23 метров в секунду, а 23 февраля — до 18 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ураган в Петербурге повалил более 40 деревьев.