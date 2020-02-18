Ураган в Петербурге повалил более 40 деревьев

В общей сложности, штормовой ветер, гуляющий по Северной столице с понедельника, 17 февраля, повалил 44 дерева в разных районах города.

В следствие урагана, пришедшего в Петербург днем ранее, пострадали деревья в тринадцати районах города на Неве. Сейчас комитет по благоустройству работает в усиленном режиме, устраняя сложности, вызванные деревьями, упавшими на проезжую часть и пешеходные зоны.

Больше всего «досталось» Выборгскому, Петроградскому, Петродворцовому, и Калининскому районам. Кроме того, из-за штормового предупреждения парки и сады Петербурга также закрыли для посетителей. К счастью, пострадавших от непогоды нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о различных последствиях сильных порывов ветра. К примеру, на проспекте Ветеранов в результате урагана повалило дорожные знаки.