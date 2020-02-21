Смольный отдаст 100 млн рублей за экспозицию «Бункер Жданова»

Смольный отдаст 100 млн рублей за экспозицию &#171;Бункер Жданова&#187;
Бункер Жданова. Фото: gov.spb.ru

Петербургская администрация объявила конкурс на создание новой экспозиции «Бункер Жданова. Подземные этажи Смольного в годы блокады Ленинграда». За контракт Смольный готов отдать максимум 100 млн рублей.

Согласно информации с сайта госзакупок, заказчиком работ выступает СПб ГБУК «Историко-мемориальный музей «Смольный». Новую экспозицию хотят оборудовать в Смольном проезде, 1Б.

Техзадание предполагает сдачу готовой экспозиции до начала мая текущего года. Заявки на конкурс будут принимать до 6 марта, а итоги подведут 19 марта.

«Бункер Жданова» должен будет раскрыть происходившие в Смольном в годы блокады ключевые события. Музей располагается в бывшем бомбоубежище, разделенном на комнаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музей обороны и блокады Ленинграда поделится экспонатами со школой №506 в Кировском районе.

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