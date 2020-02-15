Музей обороны и блокады Ленинграда поделится экспонатами со школой №506 в Кировском районе

Музей обороны и блокады Ленинграда поделится экспонатами со школой №506 в Кировском районе
Экспозиция постоянно пополняется, поэтому губернатор предложил подарить школьному музею новые витрины. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился, чтобы музей в Соляном переулке передал несколько экспонатов для патриотической экспозиции, организованной в школе №506 Кировского района.

Общеобразовательное учреждение с углубленным изучением иностранных языков градоначальник посетил в ходе рабочей поездки по Кировскому району. Осмотрев школу, Беглов остался впечатлен залом боевой славы Воздушно-десантных войск, посвященным десантникам Великой Отечественной Афганской войны . «Чувствуется, что дух патриотизма живет в этой школе», – заявил градоначальник.

Он пообещал, что обратится в Музей обороны и блокады Ленинграда, чтобы учреждение помогло расширить патриотическую экспозицию несколькими предметами из собственных фондов.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что Беглов поручил восстановить и благоустроить лесопарк «Александрино» в Кировском районе.

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