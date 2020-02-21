Петербургское метро обзаведется связью МТС этим летом

Петербургское метро обзаведется связью МТС этим летом
Метро в Петербурге. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Телекоммуникационная компания МТС инвестирует до одного миллиарда рублей в обеспечение тоннелей петербургской подземки связью для своих абонентов.

Как сообщает «Коммерсантъ», с 2011 года до настоящего момента мобильная связь в перегонах петербургского метрополитена была только у абонентов ПАО «Мегафон». Бесплатный Wi-Fi клиентам других операторов обеспечивает компания «Максима Телеком».

По данным издания, абоненты МТС уже могут воспользоваться связью в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Невский проспект».

Сеть запустят по «синей ветке» уже в середине 2020 года. Эксперты оценивают инвестиции в строительство необходимой для связи инфраструктуры в сумму до одного миллиарда рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский метрополитен рассказал о самой глубокой станции города.

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