Петербургские сотрудники ГИБДД проведут рейд «Инвалид»

Профилактическое мероприятие «Инвалид» будет проведено в Петербурге в период с 24 по 29 февраля. Рейд нацелен на пресечение парковки в местах для инвалидов.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники Госавтоинспекции проверят парковки на предмет наличия не менее 10% мест для стоянки инвалидов. Юридическим лицам, которые нарушили эти требования, грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что нарушение правил парковки в отведенных для инвалидов местах, влечет за собой штраф для водителя в размере 5 тысяч рублей. Тот же штраф грозит водителю, который незаконно разместил на своем авто наклейку «Инвалид».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГИБДД начала вылавливать злостных неплательщиков с помощью приставов.