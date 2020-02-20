ГИБДД начала вылавливать злостных неплательщиков с помощью приставов

Сотрудники ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Это касается тех нарушителей, которые накопили несколько десятков неоплаченных штрафов, пишет «Коммерсант». Полицейские останавливают их автомобили, а приставы накладывают арест на транспортное средство. Сейчас такая мера действует в Москве. Планируется, что до конца она распространится на другие регионы.

Поводом стало дорожное-транспортное происшествие с участием шести машин, которое случилось в конце января в Москве. Позже выяснилось, у виновника ДТП — водителя BMW 650 неоплаченных штрафов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российское Министерство транспорта обнародовало проект изменения в правила прохождения техосмотра. Теперь сотрудники ГИБДД получат право аннулировать результаты техосмотра, если он на самом деле не проводился или проводился с нарушением правил.