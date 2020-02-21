Турчинов объяснил, почему Киев не объявил войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов рассказал, почему Киев не вводит военное положение и не объявляет войну России.

Турчинов отметил, что многие путают объявление войны и военного положение. На введении второго он сам настаивал еще в 2014 году, но не получил поддержки. Причиной этого стало то, что во время военного положения в стране не проводятся выборы, а в то время многие из лидеров рассчитывали стать президентами.

Ввести военное положение сегодня Украине не дает страх потерять финансовую помощь от МВФ и иностранных инвесторов, пояснил Турчинов.

Объявление войны, по его словам, невозможно по причине наличия ядерного оружия у российской стороны.

«К сожалению, мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству», — сказал он в интервью на YouTube-канале «Исландия».

Ранее Александр Турчинов заявил, что украинское вооружение способно за несколько минут снести Крымский мост и уничтожить военные корабли РФ.