Спагетти за 42 рубля: Водонаева рассказала, сколько стоит обед в столовой Госдумы

Алена Водонаева впервые отобедала там, где питаются депутаты. Модель и телеведущая рассказала, сколько стоит обед в столовой Госдумы.

По словам модели, за салат и суп придется заплатить 270 рублей, салат и горячее стоят 340 рублей, суп и горячее — 320 рублей, все вместе — 400 рублей.

В сторис Instagram Водонаева отметила, что пообедать в Государственной Думе можно еще дешевле. Она рассказала, что спагетти в столовой стоит 42 рубля, вареники — 110 рублей, сырные жемчужины с брусникой — 110 рублей, отдельно суп будет стоить от 61 рубля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Алена Водонаева объяснилась за слова о «быдле» и материнском капитале.