«Потушили»: в Андреевском переулке вспыхнула легковушка

В Красносельском районе Петербурга загорелся легковой автомобиль. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели.
Все произошло в пятницу вечером, 21 февраля, на парковке у одного из домов в Андреевском переулке. На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что от машины исходит густой дым.
По словам очевидцев, спасатели быстро справились с огнем.
«Потушили», — написала подписчица группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на КАД с участием легковушек. Участники аварии затруднили проезд по участку от Софийской улицы к Вантовому мосту.