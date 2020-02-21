«Потушили»: в Андреевском переулке вспыхнула легковушка

В Красносельском районе Петербурга загорелся легковой автомобиль. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели.

Все произошло в пятницу вечером, 21 февраля, на парковке у одного из домов в Андреевском переулке. На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что от машины исходит густой дым.

По словам очевидцев, спасатели быстро справились с огнем.

«Потушили», — написала подписчица группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на КАД с участием легковушек. Участники аварии затруднили проезд по участку от Софийской улицы к Вантовому мосту.