В МЧС рассказали подробности о пожаре на Седова

В МЧС рассказали подробности о пожаре на Седова
Пожар не погубил ни одну жизнь. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Эвакуированных оказалось не двое, а трое – в квартире находилась в том числе пенсионерка.

Об этом стало известно сегодня вечером, 21 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Седова на четвертом этаже – там горела кладовая, огнем было охвачено три квадратных метра. В результате из здания эвакуировали три человека – петербурженку, ее двухмесячного ребенка и пенсионерку. Непонятно, получили ли они травмы, но свидетели писали, будто бы и было плохо.

На данный момент спасатели ликвидировали пожар.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Андреевском переулке вспыхнула легковушка. По словам очевидцев, спасатели быстро справились с огнем.

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