Пожарные тушили квартиру ночью в Волхове

Пожарные тушили квартиру ночью в Волхове
Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Фото: Baltphoto

Квартирный пожар случился в одном из домов по улице Молодежной в городе Волхов Ленобласти, сообщили в главке МЧС по региону.

Согласно данным ведомства, экстренные службы получили сообщение о пожаре в квартире в 1:20 в ночь на субботу, 22 февраля. Бороться с огнем отправились 16 спасателей и четыре спецмашины.

На месте происшествия огнеборцы установили, что в квартире горит обстановка на площади 28 квадратных метров. Справиться с огнем сотрудникам МЧС удалось почти за час. Пламя было потушено в 2:11.

Данные о пострадавших уточняются. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к кинотеатру «Нева» съехались пожарные машины. Прохожие отмечают, нет ни дыма, ни огня. Источник опасности пока непонятен.

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