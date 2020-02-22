Водитель грузовика снес машины на встречной полосе на КАД

Пьяный водитель фуры выехал на «встречку» на петербургской КАД, где врезался в два автомобиля. Травмы получили три человека, двое из них — дети.

Согласно данным управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, все произошло на 73,5 километре автодороги примерно в десять часов вечера в пятницу, 21 февраля. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, как фура на большой скорости «летела» по встречной полосе.

Как сообщили в ведомстве, фура американской марки Freightliner двигалась по КАД под управлением 63-летнего водителя. Машина столкнулась с легковушками Ford Kuga.

В результате аварии травмировался водитель «Ауди» и двое мальчиков, 8 и 10 лет, которые находились в салоне «Форда». Всех троих госпитализировали.

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