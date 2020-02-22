Иномарка снесла столб на газоне на Суздальском

Иномарка снесла столб на газоне на Суздальском
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

«Фольксваген Поло» попал в ДТП в Выборгском районе Петербурга утром в субботу, 22 февраля, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как сообщается в петербургском паблике «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», все произошло ранним утром на Суздальском проспекте, рядом с Придорожной аллеей. Водитель иномарки, по всей видимости, не справился с управлением и вылетел на газон со стороны «встречки», где снес столб.

«Поло» на Суздальском проспекте рядом с Придорожной аллеей, выскочил со встречной полосы, перепрыгнул высокий поребрик минуя трехметровый газон и воткнулся в опору освещения, снеся ее», — сообщает автор записи, приложив к публикации снимки с места ДТП.

Информации о возможных пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель грузовика снес машины на встречной полосе на КАД.

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