Петербурженке выплатят 150 тысяч рублей за некачественный ремонт

Жительница Петербурга получит более 150 тысяч рублей от строительной фирмы, которая сделала некачественный ремонт.

Как сообщает городское управление Роспотребнадзора, недовольная ремонтными работами петербурженка обратилась в ведомство. Работы выполняла компания «Гарант Групп». Ведомство подало иск в суд с требованием о расторжении договора подряда и взыскания средств за стройматериалы, невыполненную работу, неустойку, компенсацию морального ущерба и штраф за игнорирование требований заказчицы.

Заказчицей был заключен договор подряда на 64,2 тыс. рублей, однако после первого этапа она осталась недовольна ремонтом и обратилась с претензией к директору. Ее требования были оставлены без внимания, а обязательства были исполнены в неполном объеме.

Иск был удовлетворен по решению суда. В итоге фирма в совокупности выплатит петербурженке 152,7 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в суде Петербурга рассмотрят уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении кредитной организации.