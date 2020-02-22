Петербурженке выплатят 150 тысяч рублей за некачественный ремонт

Петербурженке выплатят 150 тысяч рублей за некачественный ремонт
Петербурженке не понравился ремонт. Фото: pixabay

Жительница Петербурга получит более 150 тысяч рублей от строительной фирмы, которая сделала некачественный ремонт.

Как сообщает городское управление Роспотребнадзора, недовольная ремонтными работами петербурженка обратилась в ведомство. Работы выполняла компания «Гарант Групп». Ведомство подало иск в суд с требованием о расторжении договора подряда и взыскания средств за стройматериалы, невыполненную работу, неустойку, компенсацию морального ущерба и штраф за игнорирование требований заказчицы.

Заказчицей был заключен договор подряда на 64,2 тыс. рублей, однако после первого этапа она осталась недовольна ремонтом и обратилась с претензией к директору. Ее требования были оставлены без внимания, а обязательства были исполнены в неполном объеме.

Иск был удовлетворен по решению суда. В итоге фирма в совокупности выплатит петербурженке 152,7 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в суде Петербурга рассмотрят уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении кредитной организации.

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