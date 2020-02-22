«Длинные выходные»: субботним утром в Петербурге пробки в 1 балл

В субботу утром, 22 февраля, на петербургских улицах практические нет машин. Петербуржцы отдыхают в первый день трехдневных выходных по случаю Дня защитника Отечества.

Согласно данным с онлайн-сервиса «Яндекс.Карты», сегодня утром петербургские дороги отличились пробками в 1 балл, город раскрашен зеленым цветом на карте.

Небольшие дорожные заторы по традиции присутствуют лишь в центре Петербурга, а также в северных районах города. Самая большая пробка на текущий момент зафиксирована на Центральной улице в Мурино, рядом с развязкой с КАД.

Также есть проблемы с движением на внутреннем кольце КАД в районе Обухово. По всей видимости, горожане массово едут на дачи, где проведут праздничные выходные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев ждут длинные выходные из-за праздников.