Россиян ждут длинные выходные из-за праздников

Роструд напомним, что в феврале и марте россиян ждут длинные выходные из-за праздников.

День защитника Отечества (23 февраля) и Международный женский день (8 марта) придутся на выходные. Это значит, что следующие за ними дни, то есть понедельники, будут нерабочими. Рабочая неделя продлится четыре дня — с 10 по 13 марта.

Отметим, что в 2020 году те, кто работает по стандартному графику, смогут отдохнуть 118 дней, среди которых будут не только выходные, но и праздники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сапсан» остановил повышение цен на билеты 23 февраля и 8 марта. Минимальная стоимость поездки составляет 2,3 тысячи рублей. Цена самых дорогих билетов — 10 538 рублей за первый класс, и 12 690 рублей за «сьют».