В Индии неожиданно обнаружили три тысячи тонн золота

Найденное количество золота превышает запас страны в пять раз.

Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. Обо всем сообщает издание India Times. Геологи отыскали в Индии более трех тысяч тонн золота, что в пять раз больше запаса страны. Рудники расположились в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш. На данный момент золотой запас Индии составляет 626 тонн.

Напоминаем, что больше всего золота нашли в США, на втором месте находится Германия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция нашла 11 кг золота и почти 120 млн рублей у лжеброкеров в Санкт-Петербурге. Лжеброкеры создавали подставные фирмы по предоставлению услуг по инвестициям в выгодные коммерческие проекты. При этом они работали без каких-либо