Актриса Милли Бобби Браун пожаловалась на оскорбления в сети

Актриса обвинила общество в том, что ей делают больно. Фото: https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Актриса обвинила общество в том, что ей делают больно. Фото: https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Она заявила, что люди заставляют ее чувствовать себя неуверенно.

Об этом стало известно 22 февраля. Обо всем британо-американская актриса Милли Бобби Браун написала в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что ее часто обвиняют в попытках казаться взрослее и это не может не расстраивать. Браун считает, что ее сексуализировали и оскорбляли – все это она пережила болезненно, но сдаваться не собирается. Девушка заявила, что людям нужно быть добрее, чтобы молодое поколение росло в хороших условиях.

«Но меня никогда не победить. Я продолжу делать то, что люблю, и буду гнуть свою линию», —

написала молодая актриса.

Напоминаем, что Браун начала сниматься в 12 лет. Большую популярность ей принесла роль в сериале «Очень странные дела».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии.