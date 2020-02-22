Актриса Милли Бобби Браун пожаловалась на оскорбления в сети

Актриса Милли Бобби Браун пожаловалась на оскорбления в сети
Актриса обвинила общество в том, что ей делают больно. Фото: https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Она заявила, что люди заставляют ее чувствовать себя неуверенно.

Об этом стало известно 22 февраля. Обо всем британо-американская актриса Милли Бобби Браун написала в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что ее часто обвиняют в попытках казаться взрослее и это не может не расстраивать. Браун считает, что ее сексуализировали и оскорбляли – все это она пережила болезненно, но сдаваться не собирается. Девушка заявила, что людям нужно быть добрее, чтобы молодое поколение росло в хороших условиях.

«Но меня никогда не победить. Я продолжу делать то, что люблю, и буду гнуть свою линию», —

написала молодая актриса.

Напоминаем, что Браун начала сниматься в 12 лет. Большую популярность ей принесла роль в сериале «Очень странные дела».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
актриса милли бобби браун очень странные дела
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ольга Бузова спела о любви, которая оказалась хайпом
Актриса Милли Бобби Браун пожаловалась на оскорбления в сети
На Стойкости мужчина устроил скандал в магазине
Дзюба получил травму на матче с «Динамо»
Елена Малышева рассказала о самочувствии Дмитрий Диброва
Гендиректор «Сочи» доволен игрой Кокорина
Ветер валит деревья прямо на машины в Петербурге
Самая крупная модель в мире опубликовала фото в белье