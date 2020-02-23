Пользователи Сети рассказывают о последствиях шторма в Петербурге

"Дереву уже упасть некуда, понаставят поршней своих...", - иронически отмечают пользователи Сети. Фото: vk.com/spb_today

"Дереву уже упасть некуда, понаставят поршней своих...", - иронически отмечают пользователи Сети. Фото: vk.com/spb_today

Предупреждения ГУ МЧС по Петербургу и области оказались не напрасными: штормовой ветер повредил два автомобиля в Выборгском районе.

О случившихся чрезвычайных происшествиях в социальных сетях рассказали очевидцы. Вечером 22 февраля интернет-пользователь поделился фотографиями падения дерева на Porshe в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Автор публикации рассказал, что инцидент произошел в районе Удельной, неподалеку от Ярославских бань. Как отмечают комментаторы, Porshe даже в этом случае «остался лучшим».

Участники сообщества рассказали об аналогичном случае на проспекте Культуры. Во дворе дома №24/1 от сильного ветра пострадал Kio Rio.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о смертельном ДТП в Гатчинском районе Петербурга. Мужчина попал под колеса автомобиля марки «Санг Енг».