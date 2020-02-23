В Дании скончался создатель фигурки человека из LEGO-конструктора

В возрасте 78 лет в Дании скончался Йенс Нигард Кнудсен, который придумал знаменитую на весь мир фигурку человека из конструктора LEGO.
О смерти дизайнера сообщило агентство «Франс Пресс» в воскресенье, 23 февраля. Кнудсен занимал должность дизайнера в датской организации LEGO Group в течение тридцати лет. Экс-коллега дизайнера отмечает, что его воображение обладало фантастической силой. К несчастью, талантливый деятель скончался от неизлечимого заболевания.
Он страдал от бокового амиотрофического склероза — генетического недуга, вследствие которого развивается паралич конечностей и атрофия мышц. Кнудсен ушел из жизни в хосписе на западе страны.
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