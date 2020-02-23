Вечерний воскресный рейс из Петербурга в Москву отменен

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково вечерний рейс 23 февраля, по направлению из Северной столицы в Москву, отменен.

По информации, опубликованной на сайте воздушных ворот Северной столицы в субботу, 22 февраля, из расписания рейсов пропал IO 676 авиакомпании «Ира́эро», который должен был вылететь в Домодедово в 20:30. Пассажирам, вероятно, предложат воспользоваться аналогичным маршрутом другой авиакомпании.

Что послужило причиной отмены рейса, пока неизвестно. Ни аэропорт, ни «Ираэро» не прокомментировали ситуацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение января 2020 года через аэропорт Пулково прошло почти полтора миллиона пассажиров. Только за первый месяц нового года увеличить пассажиропоток удалось на 8%. Объем людей на международных рейсах увеличился на 5%.