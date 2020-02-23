Петербург в воскресенье убирает более 70 машин

Петербург в воскресенье убирает более 70 машин
Мониторинг работы уборочной техники в Петербурге. Скриншот: ut.kb.gov.spb.ru

На уборку Петербурга в воскресенье, 23 февраля, вывели более 70 единиц техники. На улицах в том числе задействованы щеточное оборудование, подметально-уборочные машины, мусоровозы, поливомоечное оборудование и погрузчики.

Часть техники при этом находится в неподвижном состоянии. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга работы уборочной техники дорожных предприятий на сайте комитета по благоустройству.

Так, без дела стоят некоторые поливомойки, распределители ПГМ, тягачи для уборочной техники и вакуумное оборудование. Скорость их составляет 0 км/ч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга нарушения при зимней уборке допустили на 13 придомовых территориях. Недочеты в работе управляющих организаций, отвечающих за их содержание, выявила районная прокуратура.

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