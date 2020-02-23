Сёрферс «протестировал» затопленный лес в Ленобласти

Сёрферс &#171;протестировал&#187; затопленный лес в Ленобласти
"Сап-Слалом!", - отметил участник сообщества в комментарии. Фото: https://vk.com/russurfing

Любитель сапсерфинга провел необычный эксперимент: спортсмен прокатился по затопленному лесу в Ленинградской области.

«Поездку» серфер запечатлел на видео и поделился смонтированным роликом в сообществе «Русский серфинг» в соцсети «Вконтакте» в воскресенье, 23 февраля. Автор публикации рассказал, что волны показались ему недостаточно большими, однако их хватило чтобы «размяться».

На кадрах видео заметно, что вследствие шторма лес довольно сильно пострадал — территорию затопило на приличную высоту. Однако спортсмену это оказалось лишь на руку. Отметим, что любители сапсерфинга используют весло, чтобы было удобнее «ловить волну».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Байконурской вследствие потопа пострадал ТРК «Континент». Весь цокольный этаж здания торгового центра оказался в воде.

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