Пристававшему к незнакомке у ночного клуба в Петербурге проломили череп

Пристававшему к незнакомке у ночного клуба в Петербурге проломили череп
Потасовка произошла у ночного клуба в Петербурге. Фото: unsplash.com

У клуба «Палуба» в Петербурга произошла драка. В потасовке пострадал 40-летний мужчина, который приставал к незнакомой девушке.

По имеющимся данным, мужчина пристал к незнакомке в клубе. Спутник девушки брызнул ему в лицо из газового баллончика. Разозлившись, 40-летний петербуржец на выходе из клуба ударил девушку и молодого человек, пишет Рен ТВ. После чего ему прилетел ответный удар.

Пристававшего к незнакомке петербуржца в итоге госпитализировали в тяжелом состоянии. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в кафе на Бухарестской улице между двумя посетителями произошла драка. Один из них был задержан, а второго госпитализировали с телесными повреждениями.

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