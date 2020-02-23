Пристававшему к незнакомке у ночного клуба в Петербурге проломили череп

У клуба «Палуба» в Петербурга произошла драка. В потасовке пострадал 40-летний мужчина, который приставал к незнакомой девушке.

По имеющимся данным, мужчина пристал к незнакомке в клубе. Спутник девушки брызнул ему в лицо из газового баллончика. Разозлившись, 40-летний петербуржец на выходе из клуба ударил девушку и молодого человек, пишет Рен ТВ. После чего ему прилетел ответный удар.

Пристававшего к незнакомке петербуржца в итоге госпитализировали в тяжелом состоянии. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в кафе на Бухарестской улице между двумя посетителями произошла драка. Один из них был задержан, а второго госпитализировали с телесными повреждениями.