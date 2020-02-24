Новые фото спасенного в Стрельне нерпенка умилили соцсети

Новые фото спасенного в Стрельне нерпенка умилили соцсети
Не умилиться очень сложно. Фото: vk.com/sealrescue

Фотографии сопроводили ласковыми вариациями названий чудесного создания — «пупулечка» и утипусечка».

Пост с нерпой Ксюшей опубликовали в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «Вконтакте».

В комментариях восхищались милотой юного животного, а также, задавали вопросы, на что авторы записи отвечали. По поводу дальнейшего будущего нерпы было рассказано, что она как и все остальные, после прохождения реабилитации, будет выпущена в море. Спрашивали и про ее общение с Крошиком, другим жителем центра. Но, поскольку они с Ксюшей из разных подвидов, увидеться им не получилось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасенная нерпа-«малюська» из Стрельны пошла на поправку. Ксюшу нашли вечером 5 февраля на территории яхт-клуба «Балтиец» в Стрельне. У бедной малышки были ссадины и ранения, которые она получила при травмировании битым льдом. На тот момент ей было всего 3 дня, а весила она 5 кг.

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