Захарова назвала «балаганом» слова Нидерландов о свидетеле запуска «Бука» в деле о крушении MH17

Свой комментарий по этому поводу официальный представитель МИД России Мария Захарова оставила в социальной сети Facebook. Захарова отметила что ей «противно» от подобных новостей. И, что из трагедии устраивают балаган.

Сегодня, 24 февраля, прокурор из Нидерландов Фред Вестербек дал интервью каналу CBS. Он поведал, что существует один свидетель, который наблюдал запуск ракеты «Бук» в тот злополучный день.

Напомним, самолет Boeing 777 разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все пассажиры и члены экипажа. Самолет принадлежал Малайзийским авиалиниям. Расследование продолжается до сих пор. Для него была создана специальная следственная группа, которая состоит из специалистов из разных стран. Россию же к расследованию не допустили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Австралии подтвердили, что документы по делу MH17, попавшие в интернет, настоящие.