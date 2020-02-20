В Австралии подтвердили, что документы по делу MH17, попавшие в интернет, настоящие

Полиция и правительство Нидерландов пока никак не комментирует эту информацию.

Полиция Австралии подтвердила, что некоторые документы, которые опубликовал сайт «Bonanza Media». настоящие. Об этом сообщает ТАСС.

Данная информация поддалась разглашению незаконно. В «слитых» документах речь идёт о расследовании, которое проводилось Совместной следственной группой, которая пытается выяснить причины крушения MH17.

В документах приводятся факты о том, что существуют свидетели, которые видели в день крушения истребители Украины. Также, в них говорится о том, что проводилась работа с изображениями, которые потом оказались ненастоящими. Помимо этого, в них идет речь о том, что неизвестно, был ли в момент трагедии рядом ЗРК «Бук».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Нидерланды потребовали расследование украинской роли в крушении MH17.