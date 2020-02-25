Ленобласть займет первое место в России по числу особо охраняемых территорий

В скором времени Ленинградская область может выйти в лидеры по количеству особо охраняемых территорий среди российских регионов. Об этом сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко в соцсетях.

Губернатор рассказал об этом в комментариях к опубликованной им фотографии Кургальского заказника, где подписчица отметила, что с каждым годом таких мест становится все меньше и меньше.

Дрозденко не согласился с ней и заявил, что с каждым годом количество особо охраняемых природных территорий в Ленобласти наоборот только увеличивается. Через четыре года их количество будет составлять 18% от всей территории региона, что будет самым высоким показателем по стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко показал в Instagram упитанных оленей и поздравил всех с масленицей.