Самолет «Победы» вылетит из Петербурга в Саратов с задержкой в 1,5 часа

Самолет &#171;Победы&#187; вылетит из Петербурга в Саратов с задержкой в 1,5 часа
Пассажиры в Пулково. Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы",

Самолет авиакомпании «Победа» улетит из петербургской воздушной гавани с опозданием в полтора часа.

Согласно данным с электронного табло Пулково, изначально вылет рейса DP 577 в Саратов планировался на 10:15 утра во вторник, 25 февраля. Однако по неизвестным причинам его задержали на полтора часа. Теперь время вылета перенесено на 11:40.

Кроме того, в Пулково задерживается вылет самолета «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Вечерний рейс U6 224 покинет Северную столицу в 17:30. Все остальные самолеты вылетят по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково обслужил более 1,3 млн пассажиров за январь.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиакомпания победа екатеринбург задержка рейсов новости спб пулково Саратов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Квартиру продавщицы из Ленобласти пытались поджечь «коктейлем Молотова»
В Колпино среди дня нашли труп 10-летнего мальчика
На Коломяжском водитель открыл стрельбу из-за парковочного места
Две «колдуньи»-пенсионерки оставили пожилую петербурженку без 300 тысяч
Молодой петербуржец приставал к школьнице в подъезде, его увезли в психбольницу
Дорожные работы ограничили движение на трассах Ленобласти
Пострадавшая в ДТП с фурой в Малых Колпанах получила тяжелые травмы
В Петербурге осудили участников банковской ОПГ