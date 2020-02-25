Самолет «Победы» вылетит из Петербурга в Саратов с задержкой в 1,5 часа

Самолет авиакомпании «Победа» улетит из петербургской воздушной гавани с опозданием в полтора часа.

Согласно данным с электронного табло Пулково, изначально вылет рейса DP 577 в Саратов планировался на 10:15 утра во вторник, 25 февраля. Однако по неизвестным причинам его задержали на полтора часа. Теперь время вылета перенесено на 11:40.

Кроме того, в Пулково задерживается вылет самолета «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Вечерний рейс U6 224 покинет Северную столицу в 17:30. Все остальные самолеты вылетят по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково обслужил более 1,3 млн пассажиров за январь.