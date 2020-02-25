Реконструкция ТРК «Континент» на Стачек завершится в июле

В ТРК «Континет», что на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга, будут обновлены форматы старых магазинов и открыты новые отделы.

Как сообщает «Коммерсант», реконструкцией торгово-развлекательного комплекса займется холдинговая компания «Адамант». Работы продлятся до середины лета этого года. «Континент» будет открыт для посетителей на время всей реконструкции.

Так, в ТРК будут обновлены магазины «ЛЭтуаль», «Дефиле», Ostin, oodji, а также появятся новые точки Cropp и SiNSAY. Из 70 тыс. квадратных метров общей площади комплекса, 30 тысяч — это площадь для аренды. Она будет увеличена на 10% после работ. Реконструкция обойдется в 300 млн рублей.

Сейчас холдинг «Адамант» владеет и управляет 22 торгово-развлекательными комплексами в Петербурге.

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