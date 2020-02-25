Суд в Петербурге отправил неудавшегося насильника в колонию на шесть лет

Суд в Петербурге отправил неудавшегося насильника в колонию на шесть лет
Мужчину признали виновным в покушении на изнасилование. Фото: pixabay.com

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о покушении на изнасилование. Обвиняемому предстоит провести 6 лет в исправительной колонии общего режима.

«Подсудимый виновным себя не признал и пояснил, что преступлений он не совершал», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Установлено, что мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении двух потерпевших. С применением насилия он пытался принудить их к половому сношению. Довести задуманное до конца ему не удалось по независящим от него обстоятельствам.

Суд признал его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и покушении на изнасилование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасиловать девушку в парадной одного из домов по улице Партизана Германа.

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