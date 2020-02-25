В Петербурге во всех больницах проведут инвентаризацию по поручению Беглова

Петербургский губернатор Александр Беглов поручил провести во всех городских медучреждениях инвентаризацию на предмет закупок.

Это решение было принято после скандала в Елизаветинской больнице, руководство которой подозревают в хищении 18 млн рублей. Градоначальник заявил об этом и раздал задания на заседании правительства города сегодня, 25 февраля.

По словам Беглова, чиновники, согласно действующей практике, не имеют отношения к проводимым конкурсам. При этом требования заключения сделок на поставки оборудования для больниц соблюдаются.

«Если мы не может повлиять на это, нужно менять систему», — отметил губернатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Елизаветинской больнице объяснили неполадки, случившиеся пока прокуратура искала 18 миллионов.