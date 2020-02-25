В Петербурге во всех больницах проведут инвентаризацию по поручению Беглова

В Петербурге во всех больницах проведут инвентаризацию по поручению Беглова
Александр Беглов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Петербургский губернатор Александр Беглов поручил провести во всех городских медучреждениях инвентаризацию на предмет закупок.

Это решение было принято после скандала в Елизаветинской больнице, руководство которой подозревают в хищении 18 млн рублей. Градоначальник заявил об этом и раздал задания на заседании правительства города сегодня, 25 февраля.

По словам Беглова, чиновники, согласно действующей практике, не имеют отношения к проводимым конкурсам. При этом требования заключения сделок на поставки оборудования для больниц соблюдаются.

«Если мы не может повлиять на это, нужно менять систему», — отметил губернатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Елизаветинской больнице объяснили неполадки, случившиеся пока прокуратура искала 18 миллионов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов больницы елизаветинская больница инвентаризация новости спб хищение средств
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Въехавшая в «Чижик» полицейская машина отвозила в суд мужчину, ...
Стала известна средняя стоимость б/у кроссовера в России
«Оранжерею» в Петергофе арендовали за рубль
МКБ предлагает проезд в метро за 1 рубль
Строительство дороги из Краснодара в Крым обойдется в 100 млрд рублей
«Повезло»: на КАД грузовик зацепил стоящую «ГАЗель» и ...
Возле воинской части в Выборге обнаружили мумию человека, погибшего полгода назад
В Петербурге пьяный подросток попал в ДТП на машине друга и отправился в полицию