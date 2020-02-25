Названы районы Петербурга, где заменят больше всего лифтов в 2020 году

В Петербурге в 2020 году планируют заменить более тысячи лифтов в нескольких городских районах. Больше всего лифтов планируется поменять во Фрунзенском и Красносельском районах.

Как сообщили в пресс-службе компании «МЛМ Нева трейд», новые лифты заменят устаревшие подъемные кабины в рамках программы капитального ремонта. Так, во Фрунзенском районе Петербурга будут установлены 162 новых лифта, в Красносельском — 101, а в Красногвардейском — 65.

Наименьшее количество лифтов будет заменено в Курортном (3), Калининском (8) и Приморском (7) районах.

Из 1035 лифтов, которые планируется обновить, 535 единиц заменят по программе капремонта, а остальные — по программе ускоренной замены лифтов. На новые лифты выделят более трех миллиардов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградская область готовит дома к капремонту.