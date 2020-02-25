Впервые за 15 лет авторы хита «Freestyler» выступят в России

Впервые за 15 лет авторы хита &#171;Freestyler&#187; выступят в России
Кадр из клипа Bomfunk MC's на песню Freestyler.

Культовая финская группа Bomfunk MC’s, известная своим хитом «Freestyler», выступит в России после долгого перерыва. Музыканты выйдут на сцену фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде.

«На «Волгоград Арене» прозвучат самые известные синглы, включая культовый суперхит Freestyler, набравший более 180 миллионов просмотров на YouTube», — рассказали организаторы фестиваля.

Музыкально-развлекательный фестиваль ParkSeason Fest пройдет 15 августа на территории Центрального парка культуры и отдыха и стадиона «Волгоград Арена». Среди исполнителей заявлены группы «Мумий Троль» и «Сплин», Элджей, Миша Марвин, Ольга Бузова, «Каспийский груз», дуэт «Кис-Кис», Guano Apes и другие.

Финская группа Bomfunk MC’s была основана в 1998 году. Артисты исполняют электронную музыка с элементами хип-хопа. Их главный хит «Freestyler» покарил чарты множества стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рок-музыкант Эрик Клэптон даст концерты в Москве и Петербурге летом 2020 года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Bomfunk MC's волгоград музыка фестиваль
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Демонтаж СКК планируют завершить к середине марта
Авария на линии частично отключила свет в центре Петербурга
Впервые за 15 лет авторы хита «Freestyler» выступят в России
В России начали устанавливать видеокамеры в церквях
В медучилищах Петербурга появится больше учебных мест
Около 50% выпускников мединститутов не работают по специальности
В Ленобласти не хватает медиков в больницах
Центробанк отменяет комиссию банков за переводы физлиц по номеру телефона