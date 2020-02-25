Во Всеволожске девушка сбежала из дома, чтобы выйти замуж

Во Всеволожске девушка сбежала из дома, чтобы выйти замуж
Девушка свой поступок, вероятно, считает правильным. Фото: pixabay.com

В правоохранительные органы Всеволожска обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о пропаже 20-летней дочери. Выяснилось, что девушка тайно вышла замуж.

Невеста сбежала из дома еще 7 февраля, не вернувшись домой после работы в ресторане. Спустя пять дней она всё-таки связалась с взволнованной родительницей и объяснила ей, что вышла замуж и ожидает получения заграничного паспорта. Избранника 20-летней девушки зовут Михаил.

Однако мать не доверяет выбору дочери и опасается, что та приняла скоропалительное решение. Поэтому женщина обратилась в полицию с просьбой повлиять на решение девушки и поспособствовать её возвращению домой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпатажная балерина Анастасия Волочкова собирается выходить замуж. Однако имя возлюбленного звезда держит в секрете.

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