Во Всеволожске девушка сбежала из дома, чтобы выйти замуж

В правоохранительные органы Всеволожска обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о пропаже 20-летней дочери. Выяснилось, что девушка тайно вышла замуж.

Невеста сбежала из дома еще 7 февраля, не вернувшись домой после работы в ресторане. Спустя пять дней она всё-таки связалась с взволнованной родительницей и объяснила ей, что вышла замуж и ожидает получения заграничного паспорта. Избранника 20-летней девушки зовут Михаил.

Однако мать не доверяет выбору дочери и опасается, что та приняла скоропалительное решение. Поэтому женщина обратилась в полицию с просьбой повлиять на решение девушки и поспособствовать её возвращению домой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпатажная балерина Анастасия Волочкова собирается выходить замуж. Однако имя возлюбленного звезда держит в секрете.