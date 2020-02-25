Эксперт прокомментировал расширение санкций против России

Эксперт прокомментировал расширение санкций против России
Трамп ввел новые санкции. Фото: pixabay.com

Он уверен, что ситуации не изменится, пока Трамп занят подготовкой к выборам.

Об это стало известно 25 февраля. Обо всем рассказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в разговоре с телеканалом RT. Он, комментируя ввод новых санкций против России, заявил, что этими новостями уже вряд ли кого-то удивишь. Ярыгин убежден, что глава США продолжит применять подобные меры, пока не переизберется на новый президентский срок. Такая политика «будет применяться очень интенсивно» как минимум в ближайшее время, считает эксперт.

Напоминаем, что ряд санкций введены по отношению к 13 иностранным организациям и частным лицам в России, Китае, Ираке и Турции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американские сенаторы настаивают на дополнительных санкциях в отношении России. Член Совета Федераций Сергей Цеков в интервью RT назвал намерения сенаторов «манией преследования».

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