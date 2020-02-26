В Пулково отменили рейсы в Воронеж, Калугу и Ашхабад

Петербургский аэропорт Пулково отменил три рейса в среду, 26 февраля. Пассажиры не улетят в Воронеж, Калугу и туркменский Ашхабад.

Согласно информации с электронного табло Пулково, рейс 7R 549 должен покинуть Петербург и улететь в Воронеж в 16:20. Однако, по неизвестным причинам, вылет самолета авиакомпании «Руслайн» отменили.

Та же авиакомпания должна была перевезти пассажиров из Северной столицы в Калугу. Отправление рейса 7R 293 планировалось на 21:55. Вылет также отменили.

Кроме того, в петербургской воздушной гавани был отменен вылет самолета авиакомпании Turkmenistan Airlines в Ашхабад. Планировалось, что рейс T5 730 покинет Петербург в 22:45.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково обслужил более 1,3 млн пассажиров за январь.